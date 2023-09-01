Двое детей погибли в ДТП в Волгоградской области

Двое детей 10 и 11 лет погибли в аварии в Волгоградской области, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Восемь человек пострадали в ДТП в Свердловской области

По данным ведомства, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в отбойник.

Ранее на Кубани пьяный участковый устроил смертельное ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:ДетиПогибшиеВолгоградская ОбластьДТП

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