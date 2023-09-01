Двое детей погибли в ДТП в Волгоградской области
1 сентября 202321:20
Двое детей 10 и 11 лет погибли в аварии в Волгоградской области, сообщили в ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в отбойник.
Ранее на Кубани пьяный участковый устроил смертельное ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru