В Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

Пассажирский автобус врезался в столб в Екатеринбурге, пострадали 11 человек. Об этом сообщило управление ГИБДД по Свердловской области.

Восемь человек пострадали в ДТП в Свердловской области

ЧП произошло в субботу на перекрестке улиц Сулимова и Омская. По данным ГИБДД, водитель автобуса не справился с управлением и в результате наехал на столб.

«Одиннадцать пассажиров доставлены в больницу, сейчас их осматривают медики», — подчеркнули в ведомстве.

На месте аварии находятся несколько нарядов ДПС.

Ранее водитель легкового авто влетел в отбойник в Волгоградской области, жертвами ДТП стали дети 10 и 11 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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