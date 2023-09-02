В Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом
Пассажирский автобус врезался в столб в Екатеринбурге, пострадали 11 человек. Об этом сообщило управление ГИБДД по Свердловской области.
ЧП произошло в субботу на перекрестке улиц Сулимова и Омская. По данным ГИБДД, водитель автобуса не справился с управлением и в результате наехал на столб.
«Одиннадцать пассажиров доставлены в больницу, сейчас их осматривают медики», — подчеркнули в ведомстве.
На месте аварии находятся несколько нарядов ДПС.
Ранее водитель легкового авто влетел в отбойник в Волгоградской области, жертвами ДТП стали дети 10 и 11 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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