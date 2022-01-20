Три человека пострадали при взрыве на новосибирском молочном заводе
Три человека пострадали при разгерметизации баллона с фреоном на молочно-консервном заводе в Новосибирской области в городе Купино. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, взрыв произошел при ремонте холодильного оборудования в цехе по производству мороженого.
В результате обрушилась стена здания и три человека пострадали, они госпитализированы.
Обстоятельства ЧП выясняются. Прокуратура проверяет охрану труда на предприятии.
Ране сообщалось о гибели двух человек при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Пензе.
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