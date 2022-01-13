Подорвавший православную гимназию в Серпухове признал свою вину

18-летний Владислав Струженков, устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове, признал свою вину в совершении преступлений по статьям о покушении на убийство и изготовлении взрывного устройства. Об этом сообщил председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин.

По словам главы СК, следователи изучили контент, которому отдавал предпочтение юноша и пришли к выводу о его заинтересованности зарубежными деструктивными течениями. «Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие», - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости. Он также добавил, что сейчас выясняются обстоятельства, побудившие Струженкова к совершению преступления.

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Бастрыкин уточнил, что 18-летнему выпускнику православной гимназии предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом из хулиганских побуждений, и в незаконном изготовлении взрывного устройства.

13 декабря молодой человек подошел к православной гимназии в подмосковном Серпухове, выпускником которой он являлся, и попытался совершить самоубийство. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.

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ФОТО: sledcom.ru
ТЕГИ:ВзрывСерпухов
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