Подорвавший православную гимназию в Серпухове признал свою вину

18-летний Владислав Струженков, устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове, признал свою вину в совершении преступлений по статьям о покушении на убийство и изготовлении взрывного устройства. Об этом сообщил председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин.

По словам главы СК, следователи изучили контент, которому отдавал предпочтение юноша и пришли к выводу о его заинтересованности зарубежными деструктивными течениями. «Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие», - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости. Он также добавил, что сейчас выясняются обстоятельства, побудившие Струженкова к совершению преступления.