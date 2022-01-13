Подорвавший православную гимназию в Серпухове признал свою вину
18-летний Владислав Струженков, устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове, признал свою вину в совершении преступлений по статьям о покушении на убийство и изготовлении взрывного устройства. Об этом сообщил председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин.
По словам главы СК, следователи изучили контент, которому отдавал предпочтение юноша и пришли к выводу о его заинтересованности зарубежными деструктивными течениями. «Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие», - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости. Он также добавил, что сейчас выясняются обстоятельства, побудившие Струженкова к совершению преступления.
Бастрыкин уточнил, что 18-летнему выпускнику православной гимназии предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом из хулиганских побуждений, и в незаконном изготовлении взрывного устройства.
13 декабря молодой человек подошел к православной гимназии в подмосковном Серпухове, выпускником которой он являлся, и попытался совершить самоубийство. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- Школы Саратова массово эвакуировали из-за сообщений о минировании
- Организаторы выставки к 60-летию Цоя рассказали о картинах музыканта
- Роскосмос и NASA обсуждают продление эксплуатации МКС до 2030 года
- Подорвавший православную гимназию в Серпухове признал свою вину
- В «Манеже» откроется выставка к 60-летию Виктора Цоя
- СМИ: Алла Сурикова попала в больницу с коронавирусом
- Дело о халатности возбудили против полицейских после убийства девочки в Костроме
- Законопроект о пожизненном заключении педофилов могут принять до 1 февраля
- Стали известны подробности нападения на дом продюсера «Кукол»
- Мишустин заявил о снижении давления на экономику благодаря вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru