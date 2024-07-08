Три человека пострадали при ударе ВСУ по селу Байцуры в Белгородской области
8 июля 202416:18
Три человека пострадали при атаке украинских дронов на село Байцуры в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, украинская сторона также атаковала Грайворон и село Теребрено. Там беспилотники взорвались, есть повреждения домов и машин.
В результате обстрела жители села Пороз остались без света из-за повреждения ЛЭП.
Ранее водитель автобуса пострадал при атаке беспилотника ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского округа, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru