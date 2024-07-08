Три человека пострадали при ударе ВСУ по селу Байцуры в Белгородской области

Три человека пострадали при атаке украинских дронов на село Байцуры в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области в результате обстрела села Никольское погиб человек

По его словам, украинская сторона также атаковала Грайворон и село Теребрено. Там беспилотники взорвались, есть повреждения домов и машин.

В результате обстрела жители села Пороз остались без света из-за повреждения ЛЭП.

Ранее водитель автобуса пострадал при атаке беспилотника ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского округа, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Белгородская областьПострадавшиеУкраинаВСУОбстрел

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