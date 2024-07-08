В Белгородской области в результате обстрела села Никольское погиб человек
Один человек погиб в результате обстрела села Никольское в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, причиной гибели мужчины стал прямой прилёт снаряда в коммерческий объект.
Гладков уточнил, что ещё три человека пострадали, двое из них находятся в бессознательном состоянии - их госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода.
«По предварительным данным, возможно, есть ещё раненые. Всю информацию уточняем», - заключил губернатор.
Ранее Гладков заявил, что украинские беспилотники атаковали село Вознесеновка, дрон ударил по пассажирскому автобусу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru