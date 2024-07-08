В Белгородской области в результате обстрела села Никольское погиб человек

По его словам, причиной гибели мужчины стал прямой прилёт снаряда в коммерческий объект.

Гладков уточнил, что ещё три человека пострадали, двое из них находятся в бессознательном состоянии - их госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода.

«По предварительным данным, возможно, есть ещё раненые. Всю информацию уточняем», - заключил губернатор.

Ранее Гладков заявил, что украинские беспилотники атаковали село Вознесеновка, дрон ударил по пассажирскому автобусу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».