Три человека пострадали при пожаре в кофейне в Воронеже

Три человека пострадали в кофейне в центре Воронежа, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе о минздрава по региону.

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В МЧС РФ по Воронежской области уточнили, ЧП произошло в среду, 29 января. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Воронежский ресторатор Михаил Меркулов, который стал очевидцем происшествия, рассказал РИА Новости, что заведение якобы подожгла девушка, её из огня вытащил посторонний мужчина. Спасены также были сотрудница и посетительница кафе.

В Омске накануне загорелся автобус с пассажирами, никто не пострадал, а транспортное средство было уничтожено огнем.



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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:КафеПожарыВоронеж

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