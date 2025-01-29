В Омске загорелся автобус с пассажирами

Автобус с пассажирами полностью выгорел в Омске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел на улице Новокирпичной в районе остановки «Поселок Южный». Возгорание началось в моторном отсеке автобуса №64.

«На момент происшествия в салоне транспортного средства находилось шесть пассажиров, которым удалось самостоятельно эвакуироваться. В результате... никто не пострадал», — указали в прокуратуре.

Уточняется, что автобус был уничтожен огнем. Надзорное ведомство Октябрьского округа Омска организовало проверку по факту ЧП. Причину пожара установит экспертиза.

Ранее в центре Омска столкнулись пассажирский автобус и легковушка, пострадала 18-летняя девушка, напоминает 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПожарАвтобусОмск

Горячие новости

Все новости

партнеры