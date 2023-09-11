Три человека пострадали при нападении подростка с ножом в школе под Ростовом

По информации ведомства, 15-летний подросток принес в школу нож и около восьми утра напал на людей.

Взрослые получили ранения легкой степени тяжести, им оказывают медпомощь. Дети не пострадали, отмечает RT.



Как сообщает Telegram-канал Baza, нападавшего подростка задержали родители учеников, после инцидента у юноши произошел приступ эпилепсии. По данным СМИ, самые тяжелые ранения — пять ножевых — получил мужчина, который привел свою внучку в первый класс. Пострадавшего направили в таганрогскую больницу. Кроме того, вахтер школы и учительница получили порезы рук, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

