Три человека пострадали при нападении подростка с ножом в школе под Ростовом
Две сотрудницы школы и родственник одного из учеников пострадали в результате нападения подростка с ножом в школе Неклиновского района Ростовской области, сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации ведомства, 15-летний подросток принес в школу нож и около восьми утра напал на людей.
Взрослые получили ранения легкой степени тяжести, им оказывают медпомощь. Дети не пострадали, отмечает RT.
Как сообщает Telegram-канал Baza, нападавшего подростка задержали родители учеников, после инцидента у юноши произошел приступ эпилепсии. По данным СМИ, самые тяжелые ранения — пять ножевых — получил мужчина, который привел свою внучку в первый класс. Пострадавшего направили в таганрогскую больницу. Кроме того, вахтер школы и учительница получили порезы рук, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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