Три человека пострадали при атаке БПЛА на слободу Белая Курской области

Три человека пострадали в результате атаки беспилотника на слободу Белая Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов в Белгородской области за сутки

По его словам, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, после чего госпитализировали в областную больницу.

В результате украинской атаки было повреждено пять автомобилей и остекление одного из магазинов.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУПострадавшиеОбстрелКурская Область

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