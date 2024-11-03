Три человека пострадали при атаке БПЛА на слободу Белая Курской области

По его словам, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, после чего госпитализировали в областную больницу.

В результате украинской атаки было повреждено пять автомобилей и остекление одного из магазинов.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью, напоминает «Радиоточка НСН».

