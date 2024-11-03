Три человека пострадали при атаке БПЛА на слободу Белая Курской области
3 ноября 202416:21
Три человека пострадали в результате атаки беспилотника на слободу Белая Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
По его словам, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, после чего госпитализировали в областную больницу.
В результате украинской атаки было повреждено пять автомобилей и остекление одного из магазинов.
Ранее сообщалось, что российская система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru