Три человека пострадали из-за падения лифта в Краснодаре

Как отмечается, кабина сорвалась с высоты восьмого этажа. В результате ранения получили двое детей и один взрослый. Всего в лифте было пять человек.

По данным МВД, пострадавшие уже доставлены в больницу.

В свою очередь в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета России уточнили, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее шесть человек пострадали при падении лифта в Мытищах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

