В Брянской области в результате атак дронов сгорели дома и магазин
В результате атаки дронов-камикадзе в Климовском и Севском районах Брянской области сгорели 31 дом и магазин. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
В Климовском районе было уничтожено 29 домов, в том числе 25 в селе Хоромное, два в Брахлове, а также магазин и поврежден детский сад. В Севском районе в селе Грудская сгорели два дома, а в Сушанах — два других. По словам Богомаза, пострадавших в результате атак нет.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru