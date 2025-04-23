Четыре человека ранены из-за детонации боеприпасов во Владимирской области
Четыре человека были ранены в результате детонации боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области, заявил в Telegram глава региона Александр Авдеев.
По его словам, погибших нет. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их доставили в Киржачскую районную больницу. Третьего увезли в Александровскую районную больницу, четвертого отправили на амбулаторное лечение после осмотра медиками.
Губернатор отметил, что создан оперативный штаб. Идет работа с Минобороны, МЧС. Авдеев отметил, что штаб принял решение эвакуировать воинскую часть, где произошел взрыв, а также семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В пункты временного размещения доставили около 450 человек.
По данным Минобороны, причиной происшествия стало возгорание, приведшее к детонации боеприпасов на складе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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