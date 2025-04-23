Четыре человека ранены из-за детонации боеприпасов во Владимирской области

По его словам, погибших нет. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их доставили в Киржачскую районную больницу. Третьего увезли в Александровскую районную больницу, четвертого отправили на амбулаторное лечение после осмотра медиками.

Губернатор отметил, что создан оперативный штаб. Идет работа с Минобороны, МЧС. Авдеев отметил, что штаб принял решение эвакуировать воинскую часть, где произошел взрыв, а также семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. В пункты временного размещения доставили около 450 человек.

По данным Минобороны, причиной происшествия стало возгорание, приведшее к детонации боеприпасов на складе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

