СМИ: Генерал Попов попросил суд вынести справедливое решение по его делу

Это произошло во время его выступления с последним словом. Попов указал, что хотя и ошибался, но не преступал закон и всегда оставался верным присяге, народу и Верховному главнокомандующему.

Он заявил о своей невиновности и попросил суд принять в совещательной комнате справедливое, мудрое, беспристрастное решение по его делу.

Ранее защита Попова представила прошение в Тамбовский гарнизонный военный суд о его полном оправдании по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

