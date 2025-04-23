СМИ: Генерал Попов попросил суд вынести справедливое решение по его делу

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов попросил суд вынести справедливое решение по его делу, сообщает ТАСС.

Путину доложили о письме генерала Попова

Это произошло во время его выступления с последним словом. Попов указал, что хотя и ошибался, но не преступал закон и всегда оставался верным присяге, народу и Верховному главнокомандующему.

Он заявил о своей невиновности и попросил суд принять в совещательной комнате справедливое, мудрое, беспристрастное решение по его делу.

Ранее защита Попова представила прошение в Тамбовский гарнизонный военный суд о его полном оправдании по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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