СМИ: Генерал Попов попросил суд вынести справедливое решение по его делу
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов попросил суд вынести справедливое решение по его делу, сообщает ТАСС.
Это произошло во время его выступления с последним словом. Попов указал, что хотя и ошибался, но не преступал закон и всегда оставался верным присяге, народу и Верховному главнокомандующему.
Он заявил о своей невиновности и попросил суд принять в совещательной комнате справедливое, мудрое, беспристрастное решение по его делу.
Ранее защита Попова представила прошение в Тамбовский гарнизонный военный суд о его полном оправдании по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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