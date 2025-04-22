Зеленский допустил переговоры с Россией после прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией при условии полного прекращения огня. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляция которой велась украинским телеканалом «Общественное».
По его словам, украинская сторона будет готова обсуждать любые вопросы, если Москва согласится на полную приостановку боевых действий и согласует сроки такого шага.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не отказывается от переговоров и готова обсуждать урегулирование конфликта с любой стороной, если будет стремление к компромиссу.
В то же время он ставил под сомнение легитимность Зеленского после истечения его срока полномочий в мае 2024 года, отмечая, что украинский лидер не может подписывать официальные документы. Как один из возможных вариантов, Путин упоминал, что решение об отмене запрета на диалог может быть принято Верховной радой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru