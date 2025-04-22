Зеленский допустил переговоры с Россией после прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией при условии полного прекращения огня. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляция которой велась украинским телеканалом «Общественное».

По его словам, украинская сторона будет готова обсуждать любые вопросы, если Москва согласится на полную приостановку боевых действий и согласует сроки такого шага.