Три человека погибло из-за обстрела села Соболевка Белгородской области
3 июня 202313:17
В результате обстрела села Соболевка Белгородской области погибло трое человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, еще семеро человек получили ранения.
Глава региона также отметил, что по Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 371 боеприпас за прошедшие сутки.
Ранее Российский бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал прийти со своими бойцами на защиту Белгородской области, если не прекратится захват российской территории, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru