Три человека погибли в результате взрыва газа в казахстанском Жанаозене

Взрыв газа произошел в жилом доме в казахстанском Жанаозене, в результате ЧП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

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По данным ведомства, около 05:00 (2:00 мск) в 12-квартирном двухэтажном жилом доме взорвался газовый баллон. При взрыве произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров, отмечает телеканал «360».

«По состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов извлечены трое погибших», — указали в МЧС.

Также известно о 11 пострадавших, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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