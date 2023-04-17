Три человека погибли в результате взрыва газа в казахстанском Жанаозене
17 апреля 202309:50
Взрыв газа произошел в жилом доме в казахстанском Жанаозене, в результате ЧП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
По данным ведомства, около 05:00 (2:00 мск) в 12-квартирном двухэтажном жилом доме взорвался газовый баллон. При взрыве произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров, отмечает телеканал «360».
«По состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов извлечены трое погибших», — указали в МЧС.
Также известно о 11 пострадавших, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru