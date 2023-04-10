Reuters: Четыре человека погибли в Пакистане в результате взрыва

Набиуллина назвала абсолютной неправдой заявления о выплате пенсий только в цифровых рублях

СМИ: Байден решил участвовать в выборах 2024 года в качестве кандидата от Демократической партии

Депутаты Госдумы уйдут в отпуск с 24 апреля по 7 мая

Живущие в Грузии россияне зарегистрировали более 5 тыс. предприятий с начала этого года

Гитарист ABBA Лассе Велляндер умер на 71-м году жизни

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