Reuters: Четыре человека погибли в Пакистане в результате взрыва
10 апреля 202315:57
Взрыв прогремел в административном центре провинции Белуджистан городе Кветта на юго-западе Пакистана, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
По данным агентства, целью нападавших была полицейская машина. Сообщается о четырёх погибших и шести пострадавших.
Ранее в Кабуле по меньшей мере два человека погибли в результате взрыва около здания МИД Афганистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Reuters: Четыре человека погибли в Пакистане в результате взрыва
- Пушилин: ВСУ перед отходом подорвали здание администрации в Артемовске
- Клубы РПЛ предложили упростить использование Fan ID
- Путин поручил выравнять уровень доходов жителей Крыма со средними показателями
- Школьник в Самаре ранил сверстника ножом
- СМИ: Украине предрекли тяжелые последствия контрнаступления
- Российские таможенники нашли в посылке человеческий череп
- Депутат Госдумы назвал причины роста курса доллара
- Песков заявил, что Франция не может быть посредником по конфликту на Украине
- Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь»
10 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru