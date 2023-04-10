Reuters: Четыре человека погибли в Пакистане в результате взрыва

Взрыв прогремел в административном центре провинции Белуджистан городе Кветта на юго-западе Пакистана, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Два человека стали жертвами взрыва в Киреевске Тульской области

По данным агентства, целью нападавших была полицейская машина. Сообщается о четырёх погибших и шести пострадавших.

Ранее в Кабуле по меньшей мере два человека погибли в результате взрыва около здания МИД Афганистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: YouTube
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