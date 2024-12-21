Аэропорт Ижевска приостановил деятельность из-за атаки БПЛА на Казань

В аэропорту Ижевска из-за атаки украинских беспилотников на Татарстан временно приостановили полеты. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Задача врага — посеять панику. Не поддавайтесь на провокации и не распространяйте недостоверную информацию», - призвал политик.

Пожары в Казани и взрывы в Сочи: ВСУ атаковали сразу несколько регионов РФ

Утром 21 декабря восемь украинских беспилотников атаковали стразу несколько районов столицы Татарстана. В трех зданиях в результате попадания дронов начались пожары. В аэропорту Казани тоже был введен план «Ковер».

Ранее «Известия» сообщили, что 21 декабря в Саратове временно ограничили работу аэропорта Гагарин.

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ФОТО: НСН / Екатерина Галайда
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиКазаньИжевскАэропорт

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