Аэропорт Ижевска приостановил деятельность из-за атаки БПЛА на Казань
В аэропорту Ижевска из-за атаки украинских беспилотников на Татарстан временно приостановили полеты. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Задача врага — посеять панику. Не поддавайтесь на провокации и не распространяйте недостоверную информацию», - призвал политик.
Утром 21 декабря восемь украинских беспилотников атаковали стразу несколько районов столицы Татарстана. В трех зданиях в результате попадания дронов начались пожары. В аэропорту Казани тоже был введен план «Ковер».
Ранее «Известия» сообщили, что 21 декабря в Саратове временно ограничили работу аэропорта Гагарин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru