Три человека погибли в массовом ДТП в Челябинской области

По данным ведомства, три автомобиля столкнулись сегодня на 95 км автодороги Южноуральск – Магнитогорск.



Уточняется, что 37-летний водитель автомобиля Lada умер на месте аварии, а 78-летний водитель Peugeot и его 72-летняя пассажирка скончались по дороге в больницу.

Ранее в Марий Эл произошло смертельное ДТП с пятью машинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

