Три человека погибли в массовом ДТП в Челябинской области
16 сентября 202321:39
Три человека погибли в массовой аварии на юге области, сообщили в Главном управлении МВД по региону
По данным ведомства, три автомобиля столкнулись сегодня на 95 км автодороги Южноуральск – Магнитогорск.
Уточняется, что 37-летний водитель автомобиля Lada умер на месте аварии, а 78-летний водитель Peugeot и его 72-летняя пассажирка скончались по дороге в больницу.
Ранее в Марий Эл произошло смертельное ДТП с пятью машинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru