Три человека погибли в массовом ДТП в Челябинской области

Три человека погибли в массовой аварии на юге области, сообщили в Главном управлении МВД по региону

Столичный СК возбудил уголовное дело после ДТП на Садовой-Спасской

По данным ведомства, три автомобиля столкнулись сегодня на 95 км автодороги Южноуральск – Магнитогорск.

Уточняется, что 37-летний водитель автомобиля Lada умер на месте аварии, а 78-летний водитель Peugeot и его 72-летняя пассажирка скончались по дороге в больницу.

Ранее в Марий Эл произошло смертельное ДТП с пятью машинами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Челябинская ОбластьПогибшиеПострадавшиеДТП

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