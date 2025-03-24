Три человека погибли в ДТП с автобусом в Крыму
24 марта 202508:24
В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на трассе Симферополь – Евпатория в Крыму погибли три человека, сообщили в МВД по республике.
При этом еще 15 человек получили ранения. Им оказывают помощь медики.
По словам собеседника агентства, всего в салоне автобуса находилось 32 человека.
Ранее на таиландском острове Пхукет перевернулся автобус, в котором находились 35 российских туристов, четверо пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru