Три человека погибли в ДТП с автобусом в Крыму

В результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на трассе Симферополь – Евпатория в Крыму погибли три человека, сообщили в МВД по республике.

При этом еще 15 человек получили ранения. Им оказывают помощь медики.

В Марий Эл девять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

По словам собеседника агентства, всего в салоне автобуса находилось 32 человека.

Ранее на таиландском острове Пхукет перевернулся автобус, в котором находились 35 российских туристов, четверо пострадали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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