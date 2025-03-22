В Марий Эл девять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Советском районе республики Марий Эл, есть пострадавшие. Об этом заявили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла около 06:00 мск на 40 километре трассы Йошкар-Ола – Уржум. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

«В результате происшествия с серьезными травмами водитель иномарки доставлен в больницу. Есть информация о восьми пострадавших пассажирах автобуса», - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в Санкт-Петербурге три человека пострадали в результате аварии участием грузовика, автобуса и нескольких легковушек.

