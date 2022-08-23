Три человека погибли в ДТП под Волгоградом
Три человека погибли и шестеро получили травмы в результате автоаварии в Волгоградской области, где столкнулись два автомобиля, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на представителя администрации региона.
ДТП случилось на трассе Волгоград — Сызрань. Двое погибли на месте, один скончался в медицинском учреждении. Среди пострадавших есть трое детей. По предварительной информации, все пострадавшие — из Уфы и Екатеринбурга.
По данным полиции, участником аварии также оказался автобус.
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