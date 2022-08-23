Три человека погибли в ДТП под Волгоградом

ДТП случилось на трассе Волгоград — Сызрань. Двое погибли на месте, один скончался в медицинском учреждении. Среди пострадавших есть трое детей. По предварительной информации, все пострадавшие — из Уфы и Екатеринбурга.

По данным полиции, участником аварии также оказался автобус.

Ранее перевозившая гостей на свадьбу «Газель» столкнулась с грузовиком в Ногайском районе Дагестана, семь человек погибли

