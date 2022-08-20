По данным ведомства, ДТП произошло около 02:30 на 30-м километре дороги Кочубей — Нефтекумск — Минводы. По предварительной информации, 60-летний водитель «Газели» уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик.

«В результате ДТП семь человек, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия, еще пять человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу», — сообщается в Telegram-канале МВД.

Все погибшие — родственники, которые ехали в Ставрополь на свадьбу.

