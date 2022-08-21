Движение на трассе М-5 в Ульяновской области восстановили после смертельного ДТП

«Движение на участке трассы М-5 в Ульяновской области восстановлено. 21 августа с 12:50 до 17:05 на 807 км автомобильной дороги М-5 "Урал" было закрыто движение автотранспорта», - отмечается в официальном заявлении.

Ранее в воскресенье днем на трассе М5 «Урал» Николаевского района Ульяновской области произошло столкновение грузовика и минивэна. В аварии погибли 16 человек, еще пятеро пострадали. В правоохранительных органах установили, что водитель фуры не смог вовремя затормозить и столкнулся с микроавтобусом. Минивэн ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. В результате микроавтобус оказался зажат между двумя грузовиками. Правоохранители предполагают, что водитель фуры не смог своевременно затормозить из-за плохого самочувствия, в результате чего произошло столкновение. Возбуждено уголовное дело.

