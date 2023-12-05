Три человека погибли в ДТП под Астраханью
5 декабря 202300:19
В Астраханской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщает «РЕН ТВ».
ДТП произошло около поселка Кирпичный завод в Приволжском районе.
В результате происшествия погибли три человека. Обстоятельства случившего выясняются.
Ранее пять автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве, в результате два человека погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru