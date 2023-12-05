Три человека погибли в ДТП под Астраханью

В Астраханской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщает «РЕН ТВ».

В ДТП с автобусом в Ярославской области пострадали шесть человек

ДТП произошло около поселка Кирпичный завод в Приволжском районе.

В результате происшествия погибли три человека. Обстоятельства случившего выясняются.

Ранее пять автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве, в результате два человека погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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