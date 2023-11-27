В ДТП с автобусом в Ярославской области пострадали шесть человек
При столкновении легкового автомобиля и автобуса в Ярославской области пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Происшествие произошло около 16:35 в районе поселка Ярославка. Столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ» и пассажирский автобус.
Пострадали водители транспортных средств и четыре пассажира автобуса. Сотрудники правоохранительных органов устанавливаются обстоятельства ДТП.
В Калужской области на трассе Малоярославец — Боровск произошло столкновение легкового автомобиля Renault Logan и автобуса. Один человек погиб, девять пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru