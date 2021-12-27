Три человека погибли в автоаварии в Ростовской области
27 декабря 202101:19
В Ростовской области в ДТП попал микроавтобус, который ехал из Москвы в Донецк, сообщают «Известия».
Водитель Mercedes Vito не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, ехавшим в попутном направлении. В результате происшествия погибли три человека, еще шесть человек получили травмы. Среди погибших — двое дончан, все пострадавшие также жители Донецка.
Ранее на 49-м км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись более 30 машин. По уточненным данным, погиб один человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru