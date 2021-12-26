В Башкирии более тридцати водителей стали участниками аварии

В массовом ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии один человек погиб, еще пятеро получили травмы, согласно уточненным данным пресс-службы прокуратуры республики.

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Прокурор Кармаскалинского района отправился на место аварии, чтобы координировать работу служб, задействованных в ликвидации последствий ДТП.

Авария с участием более тридцати автомобилей произошла на 49-м километре автодороги Уфа-Оренбург.

Ранее сообщалось о 22 автомобилях, попавших в ДТП, отмечает "Интерфакс".

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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