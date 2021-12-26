В Башкирии более тридцати водителей стали участниками аварии
26 декабря 202113:28
В массовом ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии один человек погиб, еще пятеро получили травмы, согласно уточненным данным пресс-службы прокуратуры республики.
Прокурор Кармаскалинского района отправился на место аварии, чтобы координировать работу служб, задействованных в ликвидации последствий ДТП.
Авария с участием более тридцати автомобилей произошла на 49-м километре автодороги Уфа-Оренбург.
Ранее сообщалось о 22 автомобилях, попавших в ДТП, отмечает "Интерфакс".
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 721 / сут.
Умерли
304 тыс.+968 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+37 285 / сут.
- Москвичей предупредили о надвигающейся метели
- Депутат Госдумы назвал срок нападения Украины на Россию и точки военных ударов
- В Башкирии более тридцати водителей стали участниками аварии
- Эволюция «альфы» помогает штамму лучше избегать иммунного ответа
- Невозможные гарантии безопасности. Эксперты поспорили о подготовке ответа НАТО России
- Путин: Ответ России НАТО на отсутствие гарантий безопасности может быть разным
- Политолог резко прокомментировал призыв Волкера к новым санкциям против России
- В России зафиксировали 23 721 новый факт COVID-19 за сутки
- Стали известны сроки начала выдачи электронных паспортов россиянам
- Глава МИД Украины признал доминирование России на Азове
26 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru