В Башкирии более тридцати водителей стали участниками аварии

МИД РФ: сроки и формат заседания Совета Россия — НАТО, а также состав российской делегации прорабатываются МВД РФ: электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года Один человек погиб из-за непогоды в Башкирии, более ста населённых пунктов остались без электричества Синоптики: облачная погода, снег и мороз до - 10 градусов будет наблюдаться в столичном регионе в воскресенье