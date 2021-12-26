ДТП с «Газелью» под Курском: трое погибших
Крупная автоавария с участием трех автомобилей произошла в Курской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону
Три человека погибли, еще четверо были госпитализированы.
На 151 км трассы Курск — Воронеж — Борисоглебск водитель Hyundai Tucson врезался во встречную Toyota Avensis, а затем - в «Газель». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, число детей, погибших в дорожных авариях, выросло в РФ на 5,2% в текущем году по сравнению с прошлым годом. Так, в 2021 году погибли 503 ребенка.
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