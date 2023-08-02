Один человек погиб в автоаварии с фурами и легковушками под Краснодаром

В Краснодарском крае произошла массовая автоавария, сообщает «РЕН ТВ».

Смертельное ДТП с КамАЗ и тремя легковушками произошло под Самарой

Виновник — водитель грузовика, который пытался обогнать четыре машины подряд и не успел вернуться на свою полосу. Владелец встречной легковушки пытался с ним разминуться и в результате влетел в «КамАЗ» с прицепом. После этого стали таранить друг друга остальные машины.

От первой попавшей под удар иномарки почти ничего не осталось, а водитель погиб. Еще один человек пострадал. Виновник трагедии оказывал помощь нуждающимся.

Ранее в ДТП в Дагестане погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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