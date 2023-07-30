На Урале в ДТП с уснувшим водителем погибли три человека

В ДТП под Первоуральском в Свердловской области погибли три человека, сообщил в воскресенье региональный минздрав. Об этом пишет РИА Новости.

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ДТП произошло на пятом километре подъездной дороги к Первоуральску. Водитель Honda Fit уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Погибли три человека, из них двое дети. Пострадали 11 участников ДТП. Состояние одной пострадавшей оценивается как тяжелое.

В Ставропольском крае в четверг легковушка столкнулась с электричкой. Погибли водитель и пассажир автомобиля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиСвердловская ОбластьДТП

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