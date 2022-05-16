Три человека погибли в автоаварии с грузовиком в Башкирии

Три человека погибли при столкновении «КамАЗ» и легкового автомобиля «Лада» в Башкирии, сообщает «РЕН ТВ».

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Авария произошла 15 мая на 21-м километре трассы Дюртюли – Бураево. «Лада» в результате столкновения оказалась полностью разбита. Водитель и два пассажира отечественного транспортного средства от полученных травм скончались.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее в Нижегородской области водитель автомобиля Lada Priora сбил группу несовершеннолетних пешеходов, переходивших дорогу на зелёный сигнал светофора по пешеходному переходу.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:АварияДТП
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