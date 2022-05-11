В Нижегородской области девятнадцатилетний водитель сбил четверых детей
Водитель автомобиля Lada Priora сбил группу несовершеннолетних пешеходов, переходивших дорогу на зелёный сигнал светофора по пешеходному переходу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Инцидент произошёл в городе Выкса на перекрёстке улиц Красные Зори и Островского. По предварительным данным, за рулём автомобиля находился водитель 2003 года рождения.
В результате ДТП пострадали две девочки и мальчик 2013 года рождения, а также девочка 2007 года рождения. По данным регионального Минздрава, трое пострадавших госпитализированы в Выксунскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести, ещё одного направили на амбулаторное лечение.
Ранее в на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге 59-летний водитель автомобиля Skoda Yeti сбил шестиклассника, пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщают «Невские новости».
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