В ДТП с маршрутками в Петербурге пострадали 11 человек
6 мая 202219:17
ДТП с двумя маршрутками произошло в Петербурге, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».
Авария произошла в Московском районе на улице Типанова. Отмечается, что среди пострадавших также двое детей.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru