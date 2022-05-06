В ДТП с маршрутками в Петербурге пострадали 11 человек

ДТП с двумя маршрутками произошло в Петербурге, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авария произошла в Московском районе на улице Типанова. Отмечается, что среди пострадавших также двое детей.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургДТП
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