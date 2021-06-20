Три человека погибли в автоаварии под Архангельском

В результате ДТП травмы получили четыре человека. Авария произошла на трассе Вельск - Шангалы в Устьянском районе региона. Там Hyundai при выезде с второстепенной дороги не пропустил Chevrolet. В результате столкновения два пассажира в Hyundai погибли на месте происшествия.

Еще двое, в том числе водитель, получили травмы. Также пострадал пассажир Chevrolet, а водитель этого автомобиля скончался.

Днем ранее семь человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса в Краснодарском крае.

