Три человека погибли в автоаварии под Архангельском
Три человека погибли в автоаварии в Архангельской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на областное УМВД.
В результате ДТП травмы получили четыре человека. Авария произошла на трассе Вельск - Шангалы в Устьянском районе региона. Там Hyundai при выезде с второстепенной дороги не пропустил Chevrolet. В результате столкновения два пассажира в Hyundai погибли на месте происшествия.
Еще двое, в том числе водитель, получили травмы. Также пострадал пассажир Chevrolet, а водитель этого автомобиля скончался.
Днем ранее семь человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса в Краснодарском крае.
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