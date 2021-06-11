В результате ДТП под Белгородом погибли четверо человек

Четыре человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по области.

Столкновение двух автомобилей произошло в 19:30 по московскому времени на 651-м километре федеральной трассы "Крым" в границах Яковлевского городского округа. Отмечается, что водитель Ford Focus и ВАЗ 2112 погибли на месте, также скончались два пассажира ВАЗ.

Подробности и причины автоаварии устанавливаются члегами следственно-оперативной группы.

