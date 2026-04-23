Песков призвал не верить слухам о возможных перестановках в кабмине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить слухам о грядущих перестановках в правительстве страны. Об этом он заявил журналисту Александру Юнашеву.

Представитель Кремля ответил на вопрос, не планируются ли перестановки в кабмине после критических замечаний Путина об экономическом росте.

«Это традиционная забава в Telegram-каналах. Не верьте!» - отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что у правительства РФ есть ряд предложений по улучшению экономики, пишет Ura.ru.

