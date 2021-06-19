Семь человек пострадали в аварии с автобусом в Краснодарском крае

Семь человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса в Краснодарском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, авария произошла на 20 километре автодороги станица Петровская — Славянск-на-Кубани.

«В автобусе находились 32 человека. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. По предварительным данным, пострадало семь человек», — цитирует ТАСС сообщение регионального МЧС.

Отмечается, что к месту ДТП направлены экстренные службы.

