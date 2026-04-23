После падения обломков БПЛА поврежден объект на нижегородском предприятии

Объект на территории предприятия в Кстовском районе Нижнего Новгорода был поврежден при атаке беспилотников. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил губернатор, ночью над промзоной Кстовского района отразили атаку 11 дронов противника.

«В результате падения обломков повреждения с последующим горением получил объект на территории одного из предприятий», - написал Никитин на платформе Мах.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно, что БПЛА атаковали промышленные объекты в Новокуйбышевске Самарской области, пишет Ura.ru.

