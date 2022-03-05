Три человека погибли в автоаварии на трассе в Красноярском крае

В Красноярском крае устанавливают обстоятельства автоаварии на федеральной трассе, в результате которой погибли три человека, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

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ДТП произошло 5 марта около 08:00 на 1019 км автодороги Р-255 «Сибирь». Водитель Toyota Wish выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Fit.

В результате в Toyota погиб водитель и его пассажирка. Еще один человек погиб в Honda. Четвертого участника аварии, также находившегося в Honda, госпитализировали.

Напомним, в центре Москвы автомобиль такси сбил ребенка. Водитель скрылся с места происшествия.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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