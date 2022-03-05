Три человека погибли в автоаварии на трассе в Красноярском крае

ДТП произошло 5 марта около 08:00 на 1019 км автодороги Р-255 «Сибирь». Водитель Toyota Wish выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Fit.

В результате в Toyota погиб водитель и его пассажирка. Еще один человек погиб в Honda. Четвертого участника аварии, также находившегося в Honda, госпитализировали.

Напомним, в центре Москвы автомобиль такси сбил ребенка. Водитель скрылся с места происшествия.

