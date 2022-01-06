В Ульяновске три ребенка госпитализированы после отравления угарным газом
6 января 202223:19
В Ульяновске трое детей отравились угарным газом, их госпитализировали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Инцидент произошел в жилом доме в Железнодорожном районе.
В ведомстве начали проверку произошедшего. В частности, проверяются сотрудники газовой компании, обслуживающей дом.
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6 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru