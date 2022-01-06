В Ульяновске три ребенка госпитализированы после отравления угарным газом

В Ульяновске трое детей отравились угарным газом, их госпитализировали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в жилом доме в Железнодорожном районе.

В ведомстве начали проверку произошедшего. В частности, проверяются сотрудники газовой компании, обслуживающей дом.

