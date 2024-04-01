Три автомобиля и троллейбус столкнулись в центре Ростова-на-Дону

Согласно данным, авария произошла на пересечении улицы Большая Садовая и Ворошиловского проспекта. После столкновения трех автомобилей и троллейбуса внедорожник перевернулся. На месте работают спасатели.

Авария спровоцировала пробку в центре города. Водителей призвали искать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на трассе А-130 в Калужской области произошло столкновение трех кроссоверов. В результате пострадали шесть человек, включая трех водителей, передает «Радиоточка НСН».

