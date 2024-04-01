Три автомобиля и троллейбус столкнулись в центре Ростова-на-Дону
Три автомобиля и троллейбус столкнулись в центре Ростова-на-Дону, в результате одна женщина пострадала. Об этом сообщило управление ГО и ЧС города.
Согласно данным, авария произошла на пересечении улицы Большая Садовая и Ворошиловского проспекта. После столкновения трех автомобилей и троллейбуса внедорожник перевернулся. На месте работают спасатели.
Авария спровоцировала пробку в центре города. Водителей призвали искать пути объезда.
Ранее сообщалось, что на трассе А-130 в Калужской области произошло столкновение трех кроссоверов. В результате пострадали шесть человек, включая трех водителей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru