Три автомобиля и троллейбус столкнулись в центре Ростова-на-Дону

Три автомобиля и троллейбус столкнулись в центре Ростова-на-Дону, в результате одна женщина пострадала. Об этом сообщило управление ГО и ЧС города.

В Приморье пять человек пострадали в ДТП с легким грузовиком и микроавтобусом

Согласно данным, авария произошла на пересечении улицы Большая Садовая и Ворошиловского проспекта. После столкновения трех автомобилей и троллейбуса внедорожник перевернулся. На месте работают спасатели.

Авария спровоцировала пробку в центре города. Водителей призвали искать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на трассе А-130 в Калужской области произошло столкновение трех кроссоверов. В результате пострадали шесть человек, включая трех водителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуДТП

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