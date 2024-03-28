В Приморье пять человек пострадали в ДТП с легким грузовиком и микроавтобусом
Легкий грузовик и микроавтобус столкнулись в Приморском крае, пострадали пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
Как отметили в ведомстве, ДТП произошло на 1-м км автодороги Осиновка-Рудная Пристань.
«Водитель Toyota Town Ace Noah допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с микрогрузовиком Nissan Atlas. В результате... пострадали пять человек», — говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится доследственная проверка, ее контролирует прокуратура Михайловского района.
По данным пресс-службы Минздрава Приморья, после аварии были госпитализированы четыре человека, в том числе дети. Их поместили в отделение анестезиологии и реанимации, проводится интенсивная терапия.
Ранее в Московской области столкнулись грузовик и семь легковых автомобилей, пострадали два человека, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru