В Приморье пять человек пострадали в ДТП с легким грузовиком и микроавтобусом

Как отметили в ведомстве, ДТП произошло на 1-м км автодороги Осиновка-Рудная Пристань.

«Водитель Toyota Town Ace Noah допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с микрогрузовиком Nissan Atlas. В результате... пострадали пять человек», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, ее контролирует прокуратура Михайловского района.

По данным пресс-службы Минздрава Приморья, после аварии были госпитализированы четыре человека, в том числе дети. Их поместили в отделение анестезиологии и реанимации, проводится интенсивная терапия.

Ранее в Московской области столкнулись грузовик и семь легковых автомобилей, пострадали два человека, напоминает «Свободная пресса».

