При столкновении трех кроссоверов под Калугой пострадали шесть человек

ДТП произошло около 12:00 мск. Виновником аварии стал водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara. При повороте налево он не уступил дорогу Nissan Qashqai.

В результате пострадали шесть человек, включая трех водителей. Всех участников аварии доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Алтайском крае рейсовый автобус съехал в кювет и начал тонуть из-за паводка. Из транспортного средства эвакуировали девять человек, в том числе двух детей, передает «Радиоточка НСН».

