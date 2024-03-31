При столкновении трех кроссоверов под Калугой пострадали шесть человек
На трассе А-130 в Калужской области произошло столкновение трех кроссоверов, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 12:00 мск. Виновником аварии стал водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara. При повороте налево он не уступил дорогу Nissan Qashqai.
В результате пострадали шесть человек, включая трех водителей. Всех участников аварии доставили в медицинское учреждение.
Ранее в Алтайском крае рейсовый автобус съехал в кювет и начал тонуть из-за паводка. Из транспортного средства эвакуировали девять человек, в том числе двух детей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru