Третье ДТП. Сын певицы Валерии снова попал в аварию

15 декабря 201912:07

Сын российской певицы Валении Арсений Шульгин попал в третье по счету ДТП на этой неделе. Об этом молодой человек сообщил в своем Instagram.

«Это третья авария. Жесть какая-то», — написал Арсений Шульгин.

Друг семьи рассказал подробности ДТП с участием сына Валерии

Сын певицы добавил, что это «не прикол». На машине Шульгина потребуется замена номерной рамки. Арсений отметил, что серьезных повреждений у столкнувшихся автомобилей нет, поэтому водители «даже не стали вызывать» сотрудников ГИБДД, дополняет РИА Новости.

Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Первое ДТП с участием сына Валерии произошло 8 декабря под Тосно, второе – 13 декабря.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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