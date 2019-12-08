Друг семьи рассказал подробности ДТП с участием сына Валерии

Очевидец дорожно-транспортного происшествия с участием сына певицы Валерии рассказал подробности аварии под Санкт-Петербургом. Об этом знакомый Арсения Шульгина Артем Клюшин рассказал Пятому каналу.

По словам Клюшина, за рулем находилась девушка Шульгина – Лиана. Она приняла основной удар на себя. Знакомый сына Валерии добавил, что девушка сделала все возможное в сложившейся на дороге ситуации.

«Просто несчaстный случaй, ужaснaя погодa, и мокрaя трaссa», — заключил Клюшин.

Он также добавил, что в результате ДТП Лиана сломала руку и сейчас находится в больнице.

Ранее стало известно, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин разбил свой Jaguar на платной трассе М-11 в районе Тосно. Автомобиль занесло на дороге, и юноша врезался в отбойник.

