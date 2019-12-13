Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Младший сын певицы Валерии угодил в ДТП менее, чем через неделю после того, как он угодил в серьезную аварию по пути из Санкт-Петербурга в Москву.

Арсений Шульгин рассказал в своем Instagram, что попал в ДТП сразу же после выписки из больницы, где он проходил лечение. В автомобиль, в котором находились молодые люди, врезался в микроавтобус. Правда, в этот раз обошлось без пострадавших.

«Похоже, больше нельзя садиться в машину», - пошутил 21-летний Арсений.

В минувшее воскресенье автомобиль, в котором находился сын певицы и его подруга, занесло на трассе М11 в районе Тосно, в результате чего машину вынесло в отбойник. За рулем находилась девушка Арсения. Оба были травмированы: Арсению зашивали губу, его подруга получила перелом руки.

