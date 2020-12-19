Трещина на МКС могла появиться из-за робота Фёдора
Робот Фёдор мог стать причиной появления трещины на российском модуле «Звезда» МКС. Она могла возникнуть при выгрузки и загрузке Фёдора в 2019 году. Такое предположение о причинах утечки воздуха на МКС сделал член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.
«Через промежуточную камеру в августе-сентябре 2019 года космонавты перемещали антропоморфного робота "Фёдора" из корабля "Союз МС-14" на станцию и обратно. Маршрут переноса робота был внеплановым, так как изначально корабль должен был стыковаться к модулю "Поиск", а не к модулю "Звезда"», - пояснил Хохлов РИА Новости.
Ранее исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев рассказал, что для поиска места утечки воздуха промежуточную камеру российского модуля «Звезда» обтянут пленкой и добьются понижения давления, напоминает Газета.ru.
В октябре текущего года в промежуточной камере модуля «Звезда» была зафиксирована трещина, способствующая утечке кислорода со станции. Пробоина была временно устранена, однако Сергей Крикалев предположил, что воздух может уходить в другом месте.
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