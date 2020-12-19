Трещина на МКС могла появиться из-за робота Фёдора

«Через промежуточную камеру в августе-сентябре 2019 года космонавты перемещали антропоморфного робота "Фёдора" из корабля "Союз МС-14" на станцию и обратно. Маршрут переноса робота был внеплановым, так как изначально корабль должен был стыковаться к модулю "Поиск", а не к модулю "Звезда"», - пояснил Хохлов РИА Новости.

Ранее исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев рассказал, что для поиска места утечки воздуха промежуточную камеру российского модуля «Звезда» обтянут пленкой и добьются понижения давления, напоминает Газета.ru.

В октябре текущего года в промежуточной камере модуля «Звезда» была зафиксирована трещина, способствующая утечке кислорода со станции. Пробоина была временно устранена, однако Сергей Крикалев предположил, что воздух может уходить в другом месте.

