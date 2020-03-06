Тренер московской спортивной секции по каратэ подозревается в изнасиловании учениц

Тренер по каратэ, подозреваемый в сексуальном насилии над малолетними ученицами, задержан в Москве. Об этом сообщила старший помощник ГСУ Следственного комитета по городу Юлия Иванова.

По ее словам, с заявлением на противозаконные действия тренера в полицию обратились родители учениц, сообщает АГН «Москва».