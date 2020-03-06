Тренер московской спортивной секции по каратэ подозревается в изнасиловании учениц
Тренер по каратэ, подозреваемый в сексуальном насилии над малолетними ученицами, задержан в Москве. Об этом сообщила старший помощник ГСУ Следственного комитета по городу Юлия Иванова.
По ее словам, с заявлением на противозаконные действия тренера в полицию обратились родители учениц, сообщает АГН «Москва».
В ближайшее время подозреваемого в изнасилованиях педагога доставят в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.
Ранее сообщалось, что убитый во Франции уроженец Чечни блогер Имран Алиев, который был более известен под псевдонимом Мансур Старый, получил 135 ударов ножом, а также подвергся сексуальному насилию.
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